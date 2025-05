SAARTE HÄÄL 15 AASTAT TAGASI Mataõps Paomees on riigi suurim etnosokifänn

Abilinnapea Kalle Koov: “Teisaldatav tualett ei hakka tööle. See on järjekordselt tekitatud probleem. Sa pead sellele autoga ligi pääsema, et seda iga päev kaks korda puhastada. Kui see oleks kõik kergelt tehtav, siis oleks see juba ammu tehtud. On olemas roostevaba WC, aga see vajab teistsugust maja. Ja meil ei ole ausalt öelda seda 750 000 krooni. Meil on kesklinna tualett raekoja taga, kaubamajas, turul, toitlustusasutustes. Ma hindan seda, et nad ei saada tagasi lapsega vanemat, kes ütleb, et ta tahab pipiile minna. See on nagu rohkem otsitud probleem, mille üle saab kogu aeg rääkida.”