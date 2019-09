AVALIK KIRI: Lahingumüra Tumala kandis ei kordu

Kõigepealt vabandan kõigi kaaskodanike ees, kes vastu oma tahtmist pidid Tumala kandis pool tundi lahingumüra kannatama. Rahustuseks võin ka öelda, et midagi sellist sealkandis enam plaanis korralda ei ole, kuna sõjavara seltsi lavastused ei korda juba varem lavastatud sündmusi.

Parkimise korraldamatusega ma siiski nõustuda ei saa, sest alates kell 16.20 olid platsil parkimise suunajad, kes külalised parklasse suunasid. Kui enne seda olid varased külalised suutnud neli autot tänavale jätta, siis suunati ka need avastamisel kohe parklasse. Tänava ääres seisis küll üks Soome numbrimärgiga mootorratas, mille omanikku ei suudetud kahjuks leida. Välikäimlate paigaldamise kohta niipalju, et me ei pidanud seda vajalikuks, kuna kõigil oli võimalik kasutada mõisa käimlat.