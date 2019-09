Unistus õeõppest saarel sai teoks

Elame saarel ja meie maakonda ümbritseb meri. Meie inimesed on väärt samu tervishoiuteenuseid, sama tähelepanu, sama haritud ja tublisid meditsiinitöötajaid nagu mandril. Kuressaare on väärikas eas, 215 aastat vana, siin on tehtud palju arukaid otsuseid ja loodan, et tehakse ka hiljem. Siin on tänapäevane aparatuur, kasutatakse ajakohaseid tehnoloogiaid, aga see ei oma tähtsust, kui ei ole haritud töötajaid, kellel on oskused, kes on hoolivad ja kel on süda õigel kohal. Loodan, et õpinguid alustavad tulevased meditsiiniõed on väärikas täiendus Eesti ligi 17 000-pealisele medõdede armeele.

Kristi Puusepp FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kristi Puusepp, TTK õenduse õppetooli juhataja:

Kui meil Kuressaares 2013. aastal lõpetas väga edukas tasemeõppe lend, olime täiesti kindlad, et tuleme siia tagasi. Õppejõud leidsid, et "saarlased on kenad ja öpetada on mönus". Küsimus oli ainult selles, millal. Meie tahe ja haigla entusiasm seda õpet siin korraldada viis loogilise jätkuni tänasesse päeva. Haigla, kes on loonud õppekeskkonna jaoks tingimused ja korraldanud asju siin kohapeal, on tõestanud, et ei pea silmas üksnes oma vajadusi, vaid vaatab kaugemale – üle saare ja üle saare ääre. Seistes hea selle eest, et oleks järelkasv.

Meie kooli on raske sisse saada ja raske siin õppida. Kolm ja pool aastat on aega õppida, et kujundada kõik õele vajalikud oskused ja väärtused. Nüüdsest ei ole ükski Kuressaare haigla töötaja pääsenud õpetaja tööst. Me kõik õpetame koos.

Piret Sarjas FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Piret Sarjas, Kuressaare haigla õendusjuht:

Ühed unistused täituvad, teised ei täitu iial. Olles seotud meie tasemeõppe grupiga aastail 2011–2013 tekkis mul unistus – et kunagi on Saaremaal päris oma õdede õpperühm.

Täna võin öelda, et minu unistus on täitunud. Tean, et vestluse ajal rääkisite teie, head tudengid, oma unistustest: kes soovis saada koduõeks, kes pereõeks, kes intensiivraviõeks, kes õde-spetsialistiks. Täna on esimene pool teie unistusest täitunud – teist on saanud vastsed üliõpilased. Soovin teile jõudu, tahtmist ja sirget selga selleks, et teie unistused saaksid lõpuni täidetud.

Ulvi Kõrgemaa FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ulvi Kõrgemaa, TTK õppeprorektor:

Esimest korda võis võimalikust õppest Kuressaares juttu olla juba aastal 2008 või 2009 tollases maavalitsuses tollase tervishoiuspetsialistiga. Siis julgesime esimest korda arutleda teemal, kas Saaremaal võiks olla võimalik kõrghariduse pakkumine tervishoiuvaldkonnas. Läks mõni aeg mööda ja tegime tasemeõpet, nüüd aga on aastaid tagasi räägitu tänu haigla juhtkonnale teoks saamas.

Head esmakursuslased, teil on tohutu vastutus – teie motivatsioon peab olema ääri ületav, sest kõik teavad, et te õpite. Kogukond on väike. Kõik ootavad teie lõpetamist, eriti need, kes õpperühmast välja jäid.