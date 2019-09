TÖÖ: Puhumisliinile vajatakse nobedaid padjapuhujaid

Varem pole puhutud

Inimeste huvi põneva tööpakkumise vastu on Tiia Tammsalu sõnul olnud suur ja positiivne. "Erakordne suisa! Olen saanud isegi Viljandist vanadelt töökaaslastelt vaid positiivseid kommentaare, naersid, et võtsid end seal töölt lahti ja tulevad nüüd siia, kuna nii hea töökuulutus on," muheles Tammsalu. Tõsisemalt kõneldes sai MoonStar juba esimesel päeval pärast tööpakkumise ülespanekut 14 avaldust.

Kõigil üks tempo

"Iga päev ikka küsitakse ja kohapeal on ka käinud juba kümme inimest," rääkis tööstuse juht. Neli-viis inimest on ka välja valitud, kes ilmselt tööle võetakse. Aga tööd jagub ja kandideerimine puhumisliinile pole veel läbi.

"Kuna see on liinitöö, kus üks töölõik sõltub teisest, siis peab töö olema ühtlane – kõik peavad olema ühtviisi kiirete näppudega," selgitas Tammsalu. See ei tähenda tema sõnul muidugi, et mõni inimene peaks end kiirustades hulluks vehkima. "Töö käib kõigil ühe kiirusega ja siis toimib kõik hästi.“