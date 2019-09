Mainekas kopsuarst tuleb saarlastele appi

Põhja-Eesti regionaalhaiglas töötava dr Sõõru sõnul on Saaremaa elanikke tema patsientide seas üksjagu. “Tullakse nii kopsu- ning ka hingamisprobleemidega kui ka uneaegsete hingamishäirete pärast,” lausus Sõõru. “Arvan, et mu Kuressaares algavate vastuvõttude üle rõõmustavad väga paljud saarlased.”

Erve Sõõru sõnul on tal Kuressaare haiglas töötava kopsuarsti Jaanika Sulustega aastate pikkune hea koostöö. “Koos püüame saarlasi paremini ja uute meetoditega aidata ning kopsuarsti vastuvõtule ootavate patsientide järjekorda lühendada,” rääkis Sõõru. Tohter lisas, et kuna ta tunneb hingamisaparaatidega seonduvat süvitsi, on vastuvõtule oodatud kõik patsiendid, kes on ükskõik millise hingamisaparaadiga ravi alustanud.