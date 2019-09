PILTUUDIS: Kalamees trumpas teise kalamehe oma ahvenaga üle

„Olen üsna kindel, et see on selle aasta Salme jõe rekord!“ rõõmustas Sõnajalg siis, kinnitades, et samuti on konkreetse ahvena puhul tegemist tema isikliku rekordiga.

Selle peale võttis toimetusega ühendust hobikalamees Jaanus Tamkivi, kes tõdes, et tema jaoks algab mõiste suur ahven ikka kaalust vähemalt üks kilo.

"Mäletan – haruldaselt ilus kala oli. Mustjas-rohelise seljamustriga, uimed erkpunased, seljaküür uhkelt kummis…"

Näiteks pildil, mis ta samuti Saarte Häälele saatis, on fikseeritud õnnelik kalamees ahvenaga, mille näitajad on 1,2 kg kaalu ja 42 cm pikkust. Püütud on see vanake Tamkivi sõnul Suurlahelt umbes nädal tagasi. „Täpselt samas suuruses isendi tabasin aasta tagasi samast püügirajoonist,“ lisas ta.

Tamkivi senise elu rekordahven on aga püütud 42 aastat tagasi keskkoolipoisina Kihelkonna lähedalt Jaagarahu rannast. „Siis sain kaaluda püütud ahvena raskuseks 1,8 kg!“ kinnitas ta. „Mäletan – haruldaselt ilus kala oli. Mustjas-rohelise seljamustriga, uimed erkpunased, seljaküür uhkelt kummis…“ Kahjuks jäi aga tookord Jaanusel tõestuseks foto tegemata. „Hiljem lugesin, et Eestis püütud ja fikseeritud rekord-ahvena kaal on 1,7 kg.“