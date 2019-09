Ivo Linna: püüan olla leebe vanaisa

Ma olen ka kasuvanaisa – mu naise pojatütrele Oliviale. Tema on nelja-aastane ja tõeline rõõmurull. Ta käib meil siin Muhus tihti külas.

Teeme, mis pähe kargab

Proovin olla lastelastega leebe, nagu mu oma vanaema minuga oli. See on tegelikult kerge. Paljud on enne mind öelnud ja ütlevad ka pärast järgmist. Lapsevanem on väga hea olla, saad teostada oma unistuse päästa inimkonda ja inimsugu, aga sa pead oma lapsi 24 tundi päevas kasvatama ja küllap selles töös tuleb ette ka tüdimust. Vanavanemana ma oma lapselapsi aga iga päev ei näe. Ja siis, kui kokku saame, on see uskumatu rõõm, mida need "pudinad" pakuvad.

Ema sõnul olnud mul käed-jalad peenikesed nagu sinised pliiatsid. Olin ikka täitsa minemas.”

Vanavanem olla on huvitav ka seetõttu, et kui kohtume kord nädala või paari kohta, saan aru, kui kiiresti üks inimesehakatis kasvab ja kuidas ta areneb. Juba ta hakkab roomama, siis kõndima, rääkima. Sa näed, kuidas lapse mõistus areneb. Ja milliseid küsimusi temalt ikka tulla võib! Teinekord lausa imestad ja naerad. Nende fantaasia on ju piiritu. Vanaisana ma naudin seda väga.

Eriti hea, kui lapselapsed kokku saavad – siis seda mängu ja jooksmist jagub. Milline uskumatu energia – kui selle saaks kuidagi salvestada, siis poleks elektrijaamasid vaja.

Ega siin ju eriti pead murdma pea, et mida küll lapselastega ette võtta. Meie oma asju pikalt ette ei planeeri, vaid teeme, mis pähe kargab. Kui vaatad neid õue peal ringi jooksmas ja siis keegi sind mängima kutsub, siis lähed, mängid ja jooksedki nendega koos, kas või hingetuks, sest lastel on seda väga vaja.

Muhus ja Asval on seikluspargid, kus ka päris väikestele on toredad atraktsioonid välja mõeldud. Asval on selle pargi kõrval ka väike loomaaed. Ja Muhus tegutseb ju jaanalinnutalu, kus saab jaanalinde ka peo pealt sööta. See on kohustuslik värk – igal aastal käime sealt läbi.

Sügisel oleme käinud seenel. Põnev on see, kuidas lapsed mälupilte salvestavad. Kui nad siis Tallinnast Muhusse tulevad, ütlevad nad aastaajast hoolimata, et lähme nüüd maasikaid korjama. Sest neile on meelde jäänud need kohad, kus nad imemaitsvaid metsmaasikaid said.

Ja muidugi meeldib lastelastele paadisõit. Muidugi olen neid sõitma viinud ikka ilusa ilmaga, kui meri on olnud sile. Kohusetundlike ja seadusekuulekate inimestena on meil kõigil, ka lastel, alati päästevestid seljas olnud.