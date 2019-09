REPLIIK: Elujõulise puu jõhker surmaotsus

Ametnikele on usaldatud elanike elukeskkonna hoidmine ja väärtustamine ning neilt on eeldatud piisavat kompetentsi otsuste tegemisel. Kas tõesti on nende ametnike hoiakutes toimunud kultuurikatkestus, mis muudab avalikus ruumis elamise tingimusi halvemaks?

Selle juhtumi juures on vajalik esile tuua puu surmaotsuse tegijad, langetuskäsu andja ja töö tegija. Miks oli elujõulise puu langetamine/surmamine/hävitamine vajalik ning milleks ja kellele oli see kasulik? Oluline on ka teavitada, mis sai või saab langetatud puust edasi ja kes seda rida jälgib.

Miks on see teavitamine vajalik ja oluline? Peame teadvustama seda, et ei ole enam keskkonnatingimusi ja elamise kultuuri, mis võimaldaksid puudel püsima jääda ja väärikalt vananeda. Puud, eriti vanad puud on olulised tervisliku elukeskkonna kujundajad ja elupaigana loodusliku mitmekesisuse kujunemise eeldus.

Puu saab maha võtta mõne minutiga. Kasvamiseks kulub aastakümneid, aastasadu – kui inimene selleks üldse võimalusi annab.

Harilik tamm võib Eesti kliimatingimustes vabalt kasvada 300–500-aastaseks, kui elanike kultuurikontekst seda võimaldab.