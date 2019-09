Leisi veevärgi arendamine jääb Sõmera arvelt soiku

Leisi osavallakogu esimees Liina Saar viitas, et samal ajal kui valdade ühinemislepingus sätestatud Leisi veevärgi väljaehitamine jääb tegemata, on eelarvestrateegiasse lisatud Sõmera veesüsteemide ümberehitamine, mida valdade liitumislepingus polnud. Sõmera veevärgi rekonstrueerimiseks plaanitakse eelarvestrateegia seletuskirja kohaselt küsida toetust ka KIK-i meetmest.

Saaremaa abivallavanema Jüri Linde sõnul ei ole KIK-ist praegu kahjuks võimalik toetust küsida ei Leisi, Sõmerale ega ka mujale. Sõmera ja Leisi juhtumid on Linde hinnangul täiesti erinevad ja Sõmera puhul on tegemist nn hädaolukorraga.

Praegu pakub osale Sõmera piirkonnale vee- ja kanalisatsiooniteenust SA Hoolekandeteenused, kes on aga oma tegevust seal peagi lõpetamas. "Kahjuks on nende hallatav torustik kehvas seisus ja amortiseerunud, mida ei ole mõtet meil üle võtta ja seetõttu tuleb seal kiiremas korras leida lahendus, et elamud, kes täna SA Sõmera Hoolekandeteenusest vee- ja kanalisatsiooniteenuseid kasutavad, ei jääks pärast SA teenuse osutamise lõppemist teenustest ilma," selgitas Linde.