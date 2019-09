ÜLESKUTSE: Muhu mehele Ainile kingitud lootus

Aini haigus hakkas tõsisemalt väljenduma möödunud aasta alguses. Neelamisel oli tal tunne, et midagi segab kõris. Perearst suunas ta maakonnahaiglasse, kus lihtsa vaatlusega midagi erilist ei leitud. Kahjuks ei otsinud me ise abi edasi, kuna ei osanud midagi tõsist kahtlustada. Möödunud aasta lõpus oli aga vasakule kaelapoolele tekkinud suur mügarik.

Perearst saatis Aini kirurgi vastuvõtule, kes sai aru, et asi on tõsine. Tehti proovid ja suunati edasi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse uuringutele. Seal selguski, et tegu on neljanda astme neeluvähiga, mille metastaasid on kaelal lümfides ja ka kopsudes.