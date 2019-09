JUHTKIRI: Kodu teevad inimesed

See, et Saaremaa Südamekodu endises ametikooli õppehoones Upal uksed avas, on lahendus paljude keerulisse olukorda sattunud saarlaste jaoks. Kes oma eluga iseseisvalt enam toime ei tule, kelle lähedased ei suuda eakale piisavalt hoolt pakkuda või kel lähedasi polegi.

Saaremaa Südamekodul, kus esialgu elanikke vaid kümme, on eeldusi saada oma elanike jaoks koduseks kohaks. Üks asi on luua suurepärased elamistingimused, veelgi tähtsam aga see, et majas töötaksid suure südamega inimesed. Sest toit ja peavari pole ainsad asjad, mida me siin elus vajame.