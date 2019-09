Rae keskusse tuleb uus apteek

Kadi raadio andmetel kolib tühjaks jäänud ruumidesse lähiajal Euroapteek. Rae keskuse hoonet haldava Compakt Kinnisvara projektijuhi Allar Sepa sõnul antakse ruumid Euroapteegile üle veel selle kuu jooksul. Sõlmitud lepingu täpset kestust Sepp ei avaldanud, kuid kinnitas, et kindlasti on see pikem kui kaks või kolm aastat.