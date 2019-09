Ilmateenistus hoiatab tormi eest

Ilmateenistus hoiatab, et edela- ja lõunatuul ulatub sisemaal iiliti 15-18, saartel ja rannikul 22-27 m/s, 15.09 õhtupoolikul pöördub tuul järk-järgult läände ja püsib tugev. Lisaks sajab tihedat vihma, kohati on äikest. Sajuhulgad ulatuvad õhtuks paiguti 15-25 mm. Ohtlikud ilmanähtused Eestis Facebooki lehel kirjutab, et saartel, Liivi lahel ja mandri läänerannikul on ilmastikuolud juba tormised ning Sõrve kandis mõõdeti kella 8-9 vahel puhanguliseks tuuleiiliks 27,0 m/s.



Täna poole 11 ajal oli elektrilevi katkestuste kaardi andmetel oli Saaremaal jäänud elektrita ligi 1350 tarbijat. Hetkel on kaardi admetel elektrita ligi 335 majapidamist.