Kaks mahetoote tiitlit saarlastele

Mahetooteid hinnatigi kahes kategoorias – parim mahetoit ja parim mahejook. Beebitoitude sarjaga BabyCool parima mahetoidu tiitli võitnud Saaregurmee OÜ tegevjuht ja üks asutajatest Annika Vestel tänas kõiki tunnustuse eest, mis panevat terve BabyCooli pere silmad särama ja näitavat, et nad teevad õiget asja. "Meile on väga tähtis, et meie ettevõtmisest võidavad kõik – nii tootjad, tarbijad kui ka keskkond," kinnitas Vestel.