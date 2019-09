SÜG-i nimeks juba 117 pakkumist

Saaremaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Marek Schapeli sõnul on lühikese ajaga esitatud 117 pakkumist. "Midagi väga ootamatut pole ja ka väga ahaa-efektiga mitte," tunnistas Schapel. "Mis juba läbi käinud on, nagu Kuressaare gümnaasiumiga paralleelselt – neil oli Nooruse kool, meil Hariduse," kõneles Schapel. Pakutud on ka Saaremaa põhikooli, erinevate varjunditega.