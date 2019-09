Noored tuletõrjesportlased Eesti tipus

"Trenn, trenn ja trenn!" vastas Peeter Rumm Saarte Hääle küsimuse peale, mis nii heade tulemuste taga on. Tema on enda sõnul lastega väga rahul, eriti arvestades lühikest harjutamise aega ja kasinaid tingimusi.

Rumm tõi näiteks, et kui teatejooksus on torniharjutus, siis Saaremaal ühtegi sellist torni ei ole. Raskusi oli ka mitme teise elemendi trenniks sobivate tingimustega. "Aga kui on kuulekad lapsed, kes panevad õpetuse kõrva taha ja teavad, mida nad tegema peavad, siis tuleb ka tulemus," lisas Rumm.