LUGEJA KÜSIB: Kas tööandja võib sundida töötajaid alkomeetrisse puhuma?

Tööandja peab kõrvaldama töölt alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all oleva töötaja, et tagada ohutu töökeskkond.

Seadus annab tööandjale õiguse ja võimaluse tööleping erakorraliselt üles öelda, kui töötaja on tööandja hoiatusest hoolimata viibinud tööl joobeseisundis. Joobeseisund on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavates häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides.

Tööandja peab arvestama ka sellega, et töötaja joobeseisundi tuvastamine on isikuandmete kaitse vaates töötaja tervisega seotud andmete töötlemine ning seda tohib teha vaid töötaja nõusolekul või seaduses sätestatud juhul.

Ka siis, kui töötaja on nõus puhuma alkomeetrisse või minema arsti juurde, ei pruugi saadud tulemus olla hilisemas vaidluses tõendina kasutatav. Kui alkomeetri näitu ei ole ja töötaja arsti juurde minekust keeldub, siis järgmine võimalus on tunnistajate kaasamine töötaja võimaliku joobe hindamise protsessi. Tööandja saab tunnistajatena kaasata eelkõige neid töötajaid, kes on joobes töötajaga ise kokku puutudes olukorda tajunud. Tööandja võib ka informeerida joobes töötaja seisundist ning vajadusel kaasata tunnistajana töökeskkonnavolinikku, sest volinik peab seisma hea selle eest, et töökeskkond oleks igale töötajale ohutu.