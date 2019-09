Viimane märk teenindusmajast läks eile hingusele

Pikk 26 kinnistu omaniku Vetemajad OÜ esindaja Raul Sink ütles, et esialgu jääb kunagise juuksurite maja asemele sile plats. Ehitusluba ligi 0,8 hektari suurusele kinnistule elamute püstitamiseks on firmal küll olemas, iseasi on Singi sõnul see, millal ehituseks läheb. "See on kaalumise koht," sõnas ta.