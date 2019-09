Edukontor kutsub tasuta keeleõhtule

Edukontori tegevjuht Kristel Oinberg-Kelder märkis, et keelekohvikute traditsioon on kogu maailmas laialt levinud ja eesmärk on vabas õhkkonnas vestelda, et tekiks võimalus keelt praktiseerida ja sõnavara rikastada.

Hispaania keelekohvikut veab Eva Kumpas, kes on aastaid hispaania keele ja kultuuriga lähemalt kokku puutunud ning on ka hispaania keele õpetaja. Varemalt on Edukontoris toimunud venekeelne keelekohvik ja oktoobris on järjena tulemas Prantsuse keelekohvik. Edaspidi on oodata nii saksa, soome, rootsi kui miks mitte ka läti, ukraina või mõne muu keele üritusi.