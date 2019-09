Vaja on suhelda, aga ei saa!

Kui räägitakse lastest, kes näiteks langevad põhikoolist välja või satuvad pahuksisse seadustega või kel tekivad vaimse tervise probleemid – siis ei saa me näidata näpuga vaid sellele lapsele. Kui üldse saame. Neil lastel on mingil eluhetkel tekkinud rahuldamata vajadused, mille tulemina on väikestest murekestest kasvanud suuremad probleemid.

“Takistusena võib mõjuda ka vanema arusaam, et temast ei sõltu koolis nagunii midagi ja seetõttu ei ole mõttekas suheldagi.”

Laps tuleb oma kodunt. Just seetõttu on teda kodus ümbritsevad inimesed esimesed, kes märkavad (ja peavad märkama!) lapsega toimuvat. Lisaks on vanemal lapse kohta infot, mis võib kuidagi selgitada või olla seotud lapse murega. Näiteks hirm koolimineku, mõne lapse või õpetaja ees, kurbus vanaisa surma pärast jne. Vanemad ei ole aga tavaliselt saanud sellist hariduslikku ettevalmistust, et hoomata, miks lapsel õppimine ei suju või miks ta ei taha kooli minna. Kuna koolis on laps õpetaja vaateväljas, peab seal olema õpetaja see, kes võimalike probleemide tekkimist märkab. Muide, toetust võib vajada ka näiteks vaid viitele õppiv laps või lasteaias näiliselt hästi kohanenud laps. Tema toetuse või abi vajadus võib olla seotud sõprade leidmise või muude sotsiaalsete oskustega.

Koostöö lapse toetuseks

Õpetaja ja vanema suhtlemist ongi vaja lapse arengu toetamiseks – jagades omavahel teavet, mis mõlemal osapoolel lapse kohta on. Oluline on, et sellised märkamised ja omavahelised arutlused algaksid juba lapse koolitee alguses.

See, kas vanem julgeb või tahab minna õpetaja juurde vestlema oma lapse võimalikust murest, sõltub vanemast. Ennekõike tema hoiakutest – positiivsus/negatiivsus ja aktiivsus/passiivsus skaalal – kooliga suhtlemise teemal. Nende hoiakute märkamiseks on mitmeid võimalusi tavapärastest küsitluslehtedest vestlusteni.

Õpetaja on koolis nn võimupositsioonil, ta töötab seal ja tal on ka vajalikud professionaalsed oskused. Seetõttu peaks just õpetaja olema see, kes algatab suhtlemise vanemaga, püüab luua usalduslikku suhet ja mõista, millised on vanema hoiakud kooliga suhtlemise osas. Just vanemate hoiakud ja õpetaja oskuslik reageerimine neile määravad edaspidi suurel määral selle, kui valmis on vanem õpetajaga suhtlemiseks.

Miks siis ikkagi suhtlus ei suju? Inimestel on kommunikatsioonibarjäärid ehk tõkked, mis takistavad suhtlemist. Mõnikord need isegi hirmutavad või tekitavad olukorra, kus ollakse küll teadlik vajadusest suhelda, aga püütakse seda vältida. Selliseid barjääre võib olla nii õpetajatel kui ka vanematel.

Õpetaja märgaku ja julgustagu

Näiteks on osal inimestel varasemaid negatiivseid kogemusi suhtlemisest õpetajaga või õpetajal suhtlemisest vanemaga. Need võivad olla halvad mälestused täiskasvanu enda kooliajast, ebameeldivad kogemused pere teiste laste õpetajatega, õpetaja kogemused sama pere teiste laste õpetamise ajast jne.