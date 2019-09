Mükoloogid soovitavad koolimajja uut ventilatsiooni

Tervisele ohtlikes kogustes hallitusseeni vanas hoones uuringuga küll ei avastatud, kuid ehituslikke pisiparandusi soovitatakse siiski teha. KTG direktor Ly Kallas esitas selle peale vallavalitsusele palve erakorralisteks ehitustöödeks, paludes vallal tulevikuplaanidesse lisada ligi 250 000 eurot ventilatsiooni remondiks.

Saaremaa valla vallavaranõuniku Argo Milleri sõnul sai hallituseprobleem alguse sellest, et ühel koolis töötaval inimesel oli tervisehäda. Kool hakkas põhjust otsima ja maja tagumises tiivas olevast trepialusest avastati lahtine salvkaev. "See on kaev, millele on maja peale ehitatud," selgitas nõunik Miller. Seepeale tellis kool mükoloogidelt uuringu, et veenduda maja õhu ohutuses.

"Sellist eluohtlikku asja, millele nüüd kohe reageerida, siit ei leitud," kinnitas Argo Miller. Ei leitud ka ühtegi võimalikku haigusetekitajat. Maja on 80 aastat vana ja sellises hoones on hallitusseente leidmine üsna tõenäoline.

Huvitav on ka see, et Eestis mingeid norme selliste juhtumite jaoks ei eksisteeri ning seetõttu võttis mükoloogiauuringute keskus aluseks Soomes kehtivad normid. Nende järgi oli enamikus kontrollitud ruumides olukord normaalne, vaid mõnes kohas oli hallitusseente sisaldus õhus veidi tõusnud.

Kõrge oli hallituse kontsentratsioon eelmainitud lahtise kaevu juures. Argo Milleri sõnul on seal keskkond ka niiskem ning kaev suletakse.

Võrreldi ka hallitusseente kontsentratsiooni välisõhus ja siseõhus ning selgus, et õues on see isegi kõrgem kui majas sees. Erinevate leidude kohta on uuringus ka märgitud, et need ei ole inimestele ohtlikud.

Miller lisas, et ühe asjana oli uuringus rõhutatud, et hoone ventilatsioon võiks tõesti parem olla. Vallavaranõunik märkis, et ventilatsiooni uuendamine vanas majas on küll teostatav, kuid kapitaalremondi mõõtu töö. Jooksvaid parandustöid teeb vald koolides küll, kuid sellise ettevõtmise jaoks peab ette võtma juba suuremalt.

Lähiaastatel panustab Saaremaa vald palju koolide uuendamisse. Täiesti uueks saavad praeguse Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Vanalinna kooli hoone. Uuendatakse ka Kuressaare gümnaasiumi maja Nooruse tänaval. KTG naabrusesse ehitab riik Saaremaa gümnaasiumi hoone. KTG-s suuremahulisi töid plaanitud ei ole.