Ülo Vevers: Õiglust ei ole ega tule. Ega pole tarviski?

Kas ma olen tõesti ainuke, kes paljustki aru ei saa? Loen lehest, et Leisi elanikud ei saa aru, miks nende veeprobleem on suures vallas tühine. Nagu Pihtla piirkonna inimeste kergliiklustee-muregi. Saan nende soovidest aru, aga ei mõista, kas ühinemisel liitumislepingus kirjapandu ei olegi täitmiseks.

“Kas väärtusetult kulutatud ajal on väärtus olemas, kui selle eest makstakse? Jäägu see juristide otsustada.”

Mõne päeva eest sain aru, et ma ei taipa politseitööst ega õiglusest midagi. Muratsi sadama supelrannast läks mõni päev tagasi kaduma kaks lamamistooli. Vestlesin sel teemal politseiametnikega, kes tegid mulle selgeks, et kahjunõuet saab esitada ainult toolide omanik.

Ütlesin, et küla elanikele on tekitatud selle teoga moraalset kahju. Selle sissenõudmiseks palus politsei pöörduda kohtusse. Varas, kelle käest kahju nõuda, on aga teadmata. Riigilõivudeks pole ka raha. Küsisin: mis siis teha, kui keegi viib supelrannast ära liiva. Sellisel juhul tulevat pöörduda keskkonnainspektsiooni.

Pärast piirkonna politseiametnikuga vestlemist asusin otsima vanemat daami, kes need toolid kõigile kasutamiseks meie randa tõi. Tema ütles, et nendel toolidel pole tema jaoks mingit väärtust ning et tema politseile avaldust ei tee. Samal õhtul pöördusin tuntud advokaadi poole. Tema kuulas mind ära ja ütles, et selle looga on nüüd lõpp, sest seaduse järgi ei ole väärtuseta asja vargus kuritegu.