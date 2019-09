TOIVO TREIMA: Kui turvaliselt end tunnete?

Toivo Treima FOTO: Allan Mehik

Nädala eest olid Pöide piirkonna elanikud oodatud Saaremaa vallavalitsuse korraldatud infoseminarile, kus üks päevakava punkte oli "Siseturvalisuse aktuaalsetest teemadest piirkonnas". Valla esindajad püüdsid meilt, kohalikelt elanikelt küsida, kuidas meie end siseturvalisuse koha pealt tunneme.

Mis aga on see "siseturvalisus", kuidas seda, riigiametis töötavate inimeste loodud terminit, mõista? Praegu on kummaline olukord: vallaametnikud, kes seda terminit oma infopäevadel kasutavad, peavad silmas ühte asja; need inimesed, kes on vallaametnikke kuulama tulnud, võib-olla hoopis midagi muud.

Kas siseturvalisus on see, kui lastel on jalgrattaga sõites kiivrid peas? Või see, kui võõrad üksikutes tühjana seisvates majades luusimas ei käi?

Otsib kui pimedast toast

Inimene, kellele ei ole keegi rääkinud, mis see siseturvalisus on, ei oska seda ju ise välja mõelda, veel vähem anda hinnangut, kuidas selle siseturvalisusega lood tema kodukohas on.

Seega – kõigepealt tuleb inimestele selgeks teha, mida selle väljendi "siseturvalisus" all üldse mõeldakse, tutvustada selle sõna sisu. Selle asemel aga püüti meilt küsida, kas meil on siseturvalisusega probleeme.

Kust pärineb üldse idee rääkida sellest siseturvalisuse teemast – kust see Eesti Vabariiki tulnud on, kes selle tõstatas? Kus on mingi partei leidnud, et see peab kindlasti kuuluma valimisprogrammi, ning sellesama siseturvalisuse nimel teise parteiga kuni vereni võidelnud? Kuna mina näen, et see on kõrvalt sisse tulnud, tellitud teema, siis näen ka, et vallavalitsus ei oska selle teemaga midagi peale hakata.

Näen, et ei ole olemas mingit ohuhinnangut, mida rahvale tutvustada. Vallavalitsus justkui otsib midagi pimedas toas, küsides kohalikelt elanikelt: kuidas teie end siseturvalisuse koha pealt tunnete? Kuidas me tunneme? Kui lähen poodi ja keegi mulle nuiaga vastu pead ei löö, kas mõtlen ja tunnen siis, et meil on siseturvalisusega kõik hästi?

Mis saab kriisiolukorras?

Mis juhtub aga siis, kui tõeline kriisiolukord käes? Kuidas tulevad meie inimesed toime näiteks sellisel juhul, kui nädal aega pole elektrit?

Just seda, mida selline olukord kaasa toob ja kuidas sellisel puhul käituda, peakski inimestele rääkima ning seda peaks tegema inimene, kelle igapäevatöö on tagada, et elekter meie kodudes oleks. See spetsialist peakski astuma kohalike inimeste ette ja ütlema: meil on siin nii mitu alajaama, need väikesed ja need suured. Need väikesed lähevad rivist välja sellises ja suured sellises olukorras.

Kui üldse sellist teemat nagu siseturvalisus puudutama hakatakse, peab seda tegema professionaalselt.”