Töötute arv kasvas aastaga märgatavalt

Kui möödunud aasta 31. augusti seisuga oli statistikaameti andmeil maakonnas 490 töötut, siis tänavu 580. "See, et töötute arv kuude ja aastate lõikes kõigub, on normaalne tööturu liikumine," ütles töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik. "Inimesi tuleb arvele ja samas on neid, kes väga kiiresti uue töö leiavad."