Saaremaa kalatööstustes pole ohtlikku bakterit leitud

Mitme riigi uuringud viitavad, et Tallinna külje all Harku lähistel tegutseva M. V. Wooli kalatehases möllab muteerunud ja väga agressiivne listeeriabakter. Senistel andmetel on nakatunuid üle Euroopa 26, neist kuus inimest on surnud. Eestis on sama kalatehase toodangust saadud listeeriabakter nakatanud üheksa inimest, kellest kaks on surnud, selgus ETV "Pealtnägija" kolmapäeval eetrisse läinud loost.