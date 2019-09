Vald ja ülikool võtavad fookusse sinimajanduse

"Sellel suunal võiks olla perspektiivi eelkõige olukorras, kus toiduainetööstuse arengu ees on tootlikkuse ja ekspordivõimekuse väljakutsed," kommenteeris rektor Jaak Aaviksoo. "Ühistegevusele avanevad uued võimalused, kui erasektori ja riigi ühishuvidest tuleb vajadus akadeemilise tegevuse tugevdamiseks ja arendamiseks selles valdkonnas," lisas ta.

Vallavanem Madis Kallas ütles, et arutelu keskendus kõrghariduse andmisele Saaremaal, ennekõike plaanile arendada Kuressaares välja meretoorme väärindamise õppe- ja teaduslabor. "Hetkel on veel vara kindlaid lubadusi anda, aga pikemas perspektiivis soovime Saaremaal kindlasti avada meretoorme väärindamise õppemooduli," lausus ta.

Selles osas on plaanis lähinädalatel allkirjastada Saaremaa valla ja tehnikaülikooli vahelise koostöökokkuleppe lisa.

Praegu toetab Saaremaa vald ülikooli aastas 50 000 euroga, mis on suunatud laevaehituse teadustegevusele. Sellekohane koostööleping sõlmiti 2018. aastal. "Samas on Saaremaal lisaks laevaehitusele suur potentsiaal ka meresaaduste väärindamisel – seda just teadustegevuse ja kõrgema lisandväärtuse loomise läbi," nentis Kallas.