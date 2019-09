Estonia katastroof 25: lood inimestest Estonia pardal ei kustu

"Võtsin telefoni vastu ja ta ütles: "Jumal tänatud, et sa elus oled!" Siis ta ütles, et raadio räägib – Estonia on uppunud," mäletab mees.

Ka Raul kuulis Estonia hukust raadiost. Läbi une. Esimese minuti istus tüürimees lihtsalt voodil. Teisel minutil hakkas nutma. Kolmandal mõtles, et kuidas see juhtuda võis, kirjutab Postimees 2004. aastal. Samuti Estonia huku aastapäeval, toona kümnendal.

Kalle Aeg usub, et kui hukkunute omaksed rauda ei tao ning üha uusi küsimusi ei tõstata, ei tule kunagi päevavalgele, mis tegelikult juhtus.

FOTO: Oma Saar

Petis korraldas skandaali

Tänavu 25. septembril avaldas Õhtuleht loo pealkirjaga "Estonia surnuist tõusnud tüürimees osutus petiseks". Selle autor Risto Berendson kirjutab: "Kes meist ei mäletaks Estonia teise tüürimehe, Saaremaa mehe Tormi Ainsalu laeva kaptenisillalt raadiosse öeldud soomekeelseid viimaseid sõnu "…tõesti halvasti, tõesti halvasti tundub siin", millele järgnes vaikus." Kolm aastat tagasi suvel kuulis Berendson, et laevahukus kadunuks jäänud mees on kodukandis välja ilmunud. Paraku selgus, et Tormit mängis kodusaarel hoopis sugulane Tarmo. Et nimed olid sarnased, oli tal lihtne jätta endast mulje kui Tormist. Miks sugulane skandaalil sündida lasi, pole senimaani selgunud.

Ühtlasi pole senini, ka 25 aastat hiljem lõpuni selge, mis ikkagi tol 1994. aasta saatuslikul sügisööl parvlaeva Estonia ühes enam kui 850 reisijaga igaveseks merepõhja viis.

Killud vanadest ajalehtedest kogus kokku Kertu Kalmus.

Välislehed ei jätnud märkamata Urmas Kiil kirjutab ajalehes Oma Saar 1. oktoobril 1994, kuidas viimastel päevadel on kogu maailma ajakirjanduse tähelepanu olnud suunatud Estonia katastroofile. The Independent tuli näiteks välja versiooniga, et Estonia kapten võttis katastroofi eel vastu vale otsuse. Leht kirjutas: “Rootsi eksperdid arvavad, et kui laeva meeskond oleks kasvõi pool tundi enne lõplikku katastroofi evakuatsioonikäsu andnud, oleks enamik hukkunutest päästetud. Selle asemel aga hakati praami esiotsa kogunenud vett välja pumpama ning kapten isegi ei mõelnud sellele, et laeva 90 kraadi võrra pöörata ja nii seda metsikute lainete eest säästa.” Stuttgarter Zeitung märgib, et see, mis Balti merel juhtus, tekitab õudustunde igaühes, kel merereis ees: “Estonia vajus kaldu ning läks põhja kui kivi. Õnnetuse põhjuste kohta võib seni vaid oletusi teha.”