MONIKA UNDO Šokk Saaremaa moodi!

Muide, konksvingerdama on Johannes Aaviku sõbra Friedebert Tuglase sõna käänulise tee kohta. Norras viibides ei saanud ta üle ega ümber käänulistest teedest, "mis kümnes keerus alla orgu konksvingerdavad". Tuglas on konksvingerdama tuletanud Norra linna Konksvingeri järgi. Konksvingerdama on tõeline maiuspala sõnasõpradele. Nii saigi sõnavesteid sisaldav raamat pealkirjaks "Keele konksvingerdusi". Raamatu autorina on mul rõõm tõdeda, et konksvingerdused, konksvingerdama on juba siin-seal kasutust leidnud.

E-tunniga konksvingerdamised Saaremaal ei lõppenud, vaid tegu oli üksnes eelroaga. Sihiks sai võetud sõna šokeerima kodustamine. Miks just šokeerima? Kindlasti põhjusel, et eesti keel oleks nüansirikkam. Vahel on otsitud uusi sõnu ka siis, kui keeles on sobiv omasõna juba olemas. Näiteks eelmisel aastal toimunud rohesõnade võistlustel sooviti vastet rohepesule, kuigi see on keeles kanda kinnitanud. Samas leiti tabav sünonüüm: rohepaplus. Lisaks on omasõna alati tugevama alatooniga kui võõrsõna. Siinkohal ei saa mööda korruptsioonist, mis on üsna mage, samas Jaan Tõnissoni pakutud kõlberüüste lisab vürtsi.