Ossinovskil on õigus: praami- ja lennuliiklus vabale turule!

Turg ei valeta kunagi

Sellest on ammu aru saadud ja probleemi lahenduseks on lähiümbruseski erinevat eeskuju küllalt – Soomest, Rootsist kõigepealt.

Praegune asjakorraldus on aga kirjeldatav just nii, nagu selle lühikese kirjatüki alguses: kavatsused on head, aga valitud vahendid on valed, olgu või kogemata!

Aastakümneid tagasi küsis Ülo Vooglaid meilt, ühelt väikselt purjelaevaseltskonnalt: "Kas pensionide maksmine kui selline kuulub sotsiaalvaldkonda?" Enamik vastaks praegugi, et jah, muidugi.

Vooglaiu toonane küsimus selgitas nii mõnelegi seltskonnas viibinud noorele, kellest hiljem tähtsad riigitegelased said, et pensionide maksmine on fiskaal- ehk rahanduslik küsimus. See, kas ja kellele pensione maksta, vaat see on sotsiaalvaldkonna küsimus. Nii ka praamisõiduga.

On kaks ise asja: otsustada, et kellelegi on praamisõit soodsam või üldse tasuta ning kuidas seda korraldada. Sellesse ei maksa ettevõtjat segada, sest varem või hiljem tekib ikka nihe, hõõrumine, vastuolu (vabaturu toimimise reeglid!).

Kui miski muu kogu tegu hapuks ei aja, siis lihtne kadedus saab asjast ikka jagu. Kõige vähem sobib vaba turgu solkima riigiasutus, olgu või ettevõtteks nimetatu.

Ma ei kutsu üles ettevõtjaid, näiteks sedasama Oleg Ossinovskit, oma mõtet jätkama ja selgitama, kuidas siis teha tuleb. Neil on oma töö: ettevõtteid luua ja juhtida, töökohti ja uut väärtust luua.

Ei, praamiliikluse ja paljude muude asjade mõistuspäraseks korraldamiseks on meil valitud poliitikud ja neile nõu andma palgatud ametnikud. Kõiki on piisavalt ja kõik on ka hästi makstud.

Tasub vaid uskuda, et selles nimetatud intervjuus ei mõelnud Ossinovski välja midagi uut, ei avaldanud enneolematut ülemtõde, ta kirjeldas demokraatlikule vabale riigile omase vaba turu toimimise põhimõtteid ja kui soovite, siis – reegleid.