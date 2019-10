Saarlased ja muhulased Viljandis tänugalal

ERR-ile antud intervjuus ütles Reet Viira: "Need kogukonnad, kes teevad mingigi hea kingituse Eestile ja oma kogukonnale juubeliperioodil, on saanud hõbedase plaadi. Ma olen näinud, kuidas see hõbedane plaat on tegelikult kullasäraga olnud."

Tänugalal esines kõnega president Kersti Kaljulaid. Viira sõnul tõi president Eesti külaelu kohta häid näiteid. "Tahes-tahtmata peame tõdema ka seda, et ega maal ei ole ju kerge elada. Maainimesed ei saagi eeldada, et kõik teenused on kättesaadavad, nii nagu linnas. Me saame vaid öelda, et vajame paremaid teid, bussiliiklust jne. Riik peab sellega arvestama," arutles Viira. Veel toonitas Kodukandi juht, et maainimene peab arvestama kogukonnaga. Linnas elavad need inimesed, kes tahavad olla individuaalsemad, kes saavad ilma kogukonnata hakkama.