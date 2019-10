Rikkaim saarlane on Kristjan Rahu

Nagu ikka, on tabelis ka ohtralt saarlasi ning kõrgeimal, 3. kohal neist tänavu suurettevõtja Kristjan Rahu, kelle vara väärtuseks on hinnatud 312 miljonit eurot. Aasta varem oli see 133 miljonit ning toona oli Rahu 12. kohal.

Rahust mitte kuigipalju tagapool, 5. kohal on verinoor ettevõtja, Bolti asutaja ja juht Markus Villig, kel varandust 263 miljoni euro eest. Aasta varem oli ta varandus hinnatud 203 miljoni peale. Markuse vend Martin on tabelis mõnevõrra tagapool – 34. kohal ja temal on varandust 93 miljonit eurot.

Vilsandiga tihedalt seotud Väino Kaldoja on oma 135 miljoni euroga tabelis 14. kohal.

23. kohal on tabelis kinnisvaraärimees Kaido Jõeleht, kel varandust tabeli andmeil 112 miljonit eurot. Golfi- ja tekstiiliärimees Peter Hundi päralt on aga 25. koht ja tema varanduseks 110 miljonit.

Ettevõtja Vjatšeslav Leedo on tabelis 76. kohal ja tema varandus on hinnatud 42 miljoni euro suuruseks. Luksusjahtide tootja Sven Lennart Alpstål on tabelis aga 94. kohal ning vara on tal väidetavalt 34 miljoni euro eest.

Ruhnuga seotud Aivar Tuulberg on oma 31 miljoni euroga platseerunud 103. kohale, Euronicsi üks omanikest Jaan Koppel on ca 26 miljoniga 143. kohal. Baltic Workboatsi omanikud Margus Vanaselja ja Märten Vaikmaa jagavad 195. kohta ning varandust on neil 19,4 miljonit.

261. kohal on 14,9 miljoniga Tiit Kõuhkna, 311. kohal 12,4 miljoniga Marek Mägi, 378. kohal 10,4 miljoniga Toivo Alt, 403. kohal 10 miljoniga vennad Oleg ja Andres Sõnajalg ning 406. kohal oma 10 miljoniga Sten Tamkivi.