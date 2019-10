Elektroonikatööstus tahab tootmismahtu kahekordistada

Kui sinnamaani asus elektroonika tootmisteenust pakkuv ning LED-tehnoloogiale spetsialiseerunud tööstus Pikal tänaval Saaremaa Piimatööstusest sisuliselt üle tee, siis sellest aastast tegutsetakse aadressil Pihtla tee 43, kus viimati asus juhtmekomplekte valmistanud Volex Estonia OÜ.

Kolimine uuele rendipinnale võetigi tööstuse juhi Hendrik Reegi sõnul ette puhtalt seetõttu, et vanades ruumides jäi kitsaks. Uues tehasemajas käib töö koguni kolmel korrusel. "Praegu saaksime siin majas oma tootmist kahekordistada ja selline plaan meil oligi siia tulles," tunnistas Reek. "Vanas kohas oli sein ees, rohkem polnud võimalik."

Viie aasta plaan

Reegi sõnul oli vanas tehasehoones töötajaid ca 60 ja tootmispinda 650 m². "Mõelge ise – ladu, seadmed ja iga inimese kohta umbes kümme ruutu," rääkis tehase juht. Pihtla teel on pinda enam kui poole rohkem ja töötajaid praegu 65. "Pikas plaanis tahame siia kaks korda rohkem inimesi tööle. Ja ma arvan, et see võiks juhtuda viie aastaga."

Töötute arv on Saaremaal viimasel ajal mühinal kasvanud. Tänavu augustis oli maakonnas statistikaameti andmetel töötuna arvele võetud 90 inimest rohkem kui mullu. Kui möödunud aasta 31. augusti seisuga oli maakonnas 490 töötut, siis tänavu oli neid 580. Oma panuse sellesse andis 40 töötaja koondamisega kindlasti ka kummidetailide tehas Merinvest.

Tepcomp ise laienes Soomest Saaremaale viis aastat tagasi. Tookord oli vaba, oskustega tööjõudu saada palju ja see tegi töötajate leidmise lihtsaks.

"Töötukassa andmed näitavad tõesti, et vaba tööjõu hulk on viimasel ajal taas kasvanud," möönis ka Reek. Praegu Tepcomp uusi töötajaid siiski juurde ei otsi. Tööd küsimas ometigi käiakse ning nii mõnigi Merinvestist koondatu nende seas. "Inimeste leidmisega meil probleemi ei ole olnud. Olen kuulnud küll, et mujal on probleeme, aga meil tõesti pole," kinnitas Reek. "Mõne uue töötaja oleme ka juba sügisel võtnud, aga praegu veel mitte massiliselt." Nõnda on töötajaskonna suurem kasvatamine tööstusel plaanis alates järgmisest aastast.

Sel aastal on uues kohas tegeletud töö kõrvalt sisseelamisega. Töö pole kolimisega seoses päevakski katkenud. Paralleelselt nii koliti kui ka toodeti, kuid nüüdseks on kõik paika loksunud.

Uus ülitäpne robot

Et tööd efektiivsemaks muuta, on tehas soetanud juurde ka tootmisseadmeid. Üks suurem investeering puudutab pindmontaaži tootmisliini uuendamist, mis võimaldab Tepcompil nüüd teha n-ö ülipikki LED-plaate. Tavaseadmetel selliste toodete valmistamiseks tehnilist tuge ei olegi, tunnistas Reek. "Oleme lasknud erimuudatused teha tervele liinile, et saaksime selliseid toota," nentis ta.

Samuti soetati alles hiljuti täiesti uus jootmisrobot, mis aitab tõsta tootmise kvaliteeti. Ehkki robot on n-ö tööle võetud, ei ole see vähendanud vajadust päristöötajate järele, kinnitas Reek. "Robot on just hiljuti ostetud ja praegu käib selle tootmisse juurutamine," kõneles tehase juht.

"Inimest õnneks ei asenda miski, eriti meie tootmisniši juures."