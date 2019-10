REPLIIK: Saaremaa vallavalitsus, ärge vahetage usaldust raha vastu

Eesti korteriühistute liitu kuuluvad Kuressaare korteriühistud on pöördunud liidu poole tõsise murega seoses Saaremaa meedias levivate teadete kohta AS-i Kuressaare Soojus võimaliku müügi osas.

AS Kuressaare Soojus pakub lisaks Kuressaarele kaugkütet ka paljudes teistes Saaremaa piirkondades ja ettevõte kuulub sajaprotsendiliselt Saaremaa vallale. EKÜL-i kuuluvad Kuressaare korteriühistud leiavad, et Kuressaare odav soojus on olnud üks linna arengu positiivseid tegureid, seda eelist ei tohiks võimaliku müügi korral maha mängida.

Kuressaare Soojus on hästi väljaarendatud ja eeskujulikult juhitud ettevõte, mis lisaks soojatootmisele haldab linna tänavavalgustusvõrku ja teenindab maapiirkonna katlamaju. Kuressaare Soojuses toimub pidev arendustegevus ja ettevõte on korteriühistutele stabiilne partner.

Kuressaare ja ka Saaremaa korteriühistud on AS-i Kuressaare Soojus peamised kliendid, seega puudutab korteriühistuid ning nendes elavaid elanikke väga selgelt kõik AS-i Kuressaare Soojus müügiga seonduv. Soojahind on Eesti üks soodsamaid. Võimaliku müügi korral puudub korteriühistutel kindlus tuleviku soojahinna hinnakujunduse osas.

Avaldame väga selget seisukohta, et Saaremaa vald omavalitsusüksusena on korteriühistutele AS-i Kuressaare Soojus omanikuna usaldusväärsem, kui seda on mistahes eraomanik.

Usaldame AS Kuressaare Soojust ja aktsiaseltsi omanikuna Saaremaa valda.

Usaldus – see on püsiv väärtus, mida ei tohiks kergekäeliselt vahetada raha vastu. Usaldust on raske võita, kuid kerge kaotada. Leiame, et seda aastatega kogutud ja püsivat avaliku võimuna saadud strateegilist usaldust elanike ja tarbijate käest ei tohiks vald läbimõtlematult vahetada ajutiste rahanumbrite vastu, ükskõik kui suured need ka ei oleks, sest need summad kaovad vallaeelarvest vaid mõne aastaga.

Eeltoodut arvesse võttes palume Saaremaa vallal väga tõsiselt kaaluda AS-i Kuressaare Soojus müügi otstarbekust ning Saaremaa vallavalitsuselt põhjalikku, detailset ja operatiivset informatsiooni AS-i Kuressaare Soojus müügiplaanide kohta.