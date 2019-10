Eesti vanim rantkirves pärineb Muhust Viira külast

Arheoloog Kristiina Paavel märgib kirvele antud eksperthinnangus, et koos Viira kirvega on Eestist leitud kümme rantkirvest, neist kaks on kaduma läinud. Kui teised Eesti rantkirved on dateeritud pronksiaja I–II perioodi, vahemikku 1700–1300 eKr, siis Viira kirves on kuju põhjal hinnates mõnevõrra vanem.