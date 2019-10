Mispärast ei räägita valla arengukavas põllumajandusest?

Saaremaa valla abivallavanem Kristiina Maripuu:

Möödunud aastal koostatud Saaremaa valla arengukavas 2019–2030 on põllumajandust nimetatud ettevõtluskeskkonna ja majanduse ning taristu ja keskkonna peatükkides. Arvestades, et valla arengukava on küllalt suure üldistusastmega ja põllumajandus on üks ettevõtlusharudest, on täpsem käsitlus siiski valdkondliku arengukava teema. Põllumajandust käsitleb ka koostatav ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava.