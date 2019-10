Minister Aas käskis lennuhankesse lisada lennuki vanuse

Saaremaa vallavanem Madis Kallas märkis Aasale saadetud pöördumises, et Tallinna–Kuressaare lennuliini hanke tingimustes peaks sätestama lennuki vanust puudutava kriteeriumi, kuna üle 20 aasta vanuste lennukitega polevat lennuühenduses olulist kvaliteedihüpet võimalik saavutada.

"Mitmed Saaremaa ettevõtjad on vanust puudutava kriteeriumi väljajätmise osas näidanud üles nördimust. Ka Saaremaa vallavalitsus kui kohaliku kogukonna esindaja leiab, et hanketingimuste selline muudatus ei võimalda saavutada kvaliteetset lennuühendust Saaremaa ja Tallinna vahel," kirjutas Kallas.

Aas ütles reedel ERR-ile, et on sellega nõus: "Uuem lennuk võimaldab paremini kinni pidada lennugraafikust, on ilmastikukindlam ja reisijatele mugavam. Nagu nägime rongide ja laevadega, siis kvaliteetsem teenus kasvatab ka reisijate hulka," märkis Aas.