KÕNE IFFILE: Eestlastele elan alati kaasa, saarlastele eriti

Tohutu rallifanaatik ma küll pole, et istuksin teleka ees nagu kinni liimitud. Ralli MM-iga aga olen end püüdnud kursis hoida küll. Kahjuks on sattunud nii, et kui telekas katseid näitab, on minul parasjagu käsil mingi töövärk. Siis olen neid katseid järelvaadanud.

Suurele spordivõistlusele kohapeal kaasa elada – sellel on oma võlu.

Põhjust vaadata on kas või sellepärast, et MM-sarjas sõidab saarlane – Ott Tänak. Ma ise olen ju samuti saarlane. Kui tal hästi läheb, on rõõm suur. Muidugi on mul tema sõitu vaadates tulnud üle elada ka kurbi hetki. Kui Tänaku autoga on midagi juhtunud, on mul endal ka tunne, et pidi siis nüüd niimoodi minema!

Tänak on ülikõva rallisõitja. Mina paigutaksin ta kõikide aegade Eesti rallisõitjate edetabeli etteotsa. Tema on number üks.

Tema meelekindlus ja see, et ta on oma ebaõnnestumistest välja tulnud, näitab seda, kui kõva mees ta oma hinge poolest on. Üks asi on asi endale tehniliselt selgeks teha – Ott on professionaalne autosportlane, sõita ta oskab –, teine aga on psühholoogiline pool. Millised närvid peavad ühel heal rallisõitjal olema ja kui hingega peab ta asja juures olema! Tänak on väga-väga kõva tegija.

Mind rõõmustab ikka, kui Eesti sportlastel hästi läheb. Elan neile, kuigi kõrvalseisjana, täiel rinnal kaasa. Nagu eilegi (üleeile – toim), kui Maicel Uibo kümnevõistluses Doha MM-il hõbemedali sai.

Suurele spordivõistlusele kohapeal kaasa elada – sellel on oma võlu. Kogesin seda viimati, kui käisin Eesti võrkpallikoondisele Poolas kaasa elamas ja meie hümni laulmas. Üle pikkade aastate nägin tippvõrkpalli saalis, mitte telekast, diivanil lösutades. Need on kaks täiesti eri asja. Seepärast – kui nüüd jälle ralli MM-sarja juurde tagasi tulla – võiksin end vähemalt korra kokku võtta ja mõnd Tänaku sõitu vaatama minna.