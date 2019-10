JUHTKIRI: Palju õnne, õpetaja!

Õpetajaks hakkamiseks olevat vähemalt kolm head põhjust: juuni, juuli ja august. Tegelikult see suvevaheaeg ikka nii pikk ei ole. Kuigi õpetajad on selle kuhjaga ära teeninud.

Täna, 5. oktoobril on õpetajate päev. Kuna tänavu juhtus see tärmin laupäevale, tähistasid paljud koolid õpetajate päeva juba eile. Igas koolis on omad traditsioonid, ent õpetajate päeva tähistamise mõte on ikka selles, et anda asjaosalistele võimalus korraks rutiinist välja pääseda.