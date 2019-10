Mõisatallist kultuuritempliks

"Naised on meil ägedad. Mehed on ka ägedad. Aga nad on metsas. Jahimehed. Ja seetõttu laupäeviti eriti üritusi teha ei saa, kuna mehed on jahil," räägib Inga. "Ja Kedrus – need on hullud memmed! Nende keskmine vanus aina tõuseb, aga silmist ja välimusest, pidude hoogsusest rääkimata, aru ei saa," kiidab juhataja. Hakkajad memmed on ka truu kohalik teatripublik.

Laimjala rahvamajas on küll tore stalinistlikus stiilis lava, kuid selle paar stanget ja ajastutruu valgustus ei suuda siiski pakkuda tänastele profiteatritele külalisetendusteks vajalikke tingimusi. Vähenõudlikud kohalikud näiteseltskonnad on aga alati oodatud. Lavalusti on pakkunud Taritu, Salme, Kärla, Tornimäe, Orissaare ja muidugi kohalik Laimjala näiteselts.

Inga Rand tunnistab, et kohalik rahvas on piletihinnatundlik. Kolme- või viieeurosed piletid on juba probleem. Paljud arvavad, et rahvamajas toimuvad üritused peaksid olema tasuta.

"Ja vallast öeldakse mulle, et maja on vaja panna teenima," ohkab juhataja.

Aga kuidas seda teha?

Rahvamajast on kadunud paarikümneaastased noored. Need käivad reeglina Kuressaares.

"Endise Laimjala valla kultuurikomisjon oli rahvamajale suur tugi ja ideede vahendaja, praegune osavallakogu täidab aga pigem formaalset rolli ja selle liikmete silmis ei ole varasemat sädet," arvab juhataja. "Ma olen aru saanud, et see kooslus on natuke butafoorne," lausub ta.

Inga tõdeb, et oma ametisoleku jooksul pole ta pooli Laimjala inimesi rahvamajas kordagi näinud. "Palju kohtab eakamate inimeste juttu, et mina olen juba käinud-teinud küll, las teised nüüd teevad. Ja ütlevad, et sa ei kujuta ette, missuguseid pidusid siin on peetud," räägib ta.

Rahvamaja praeguses fuajees tegutses mitukümmend aastat tagasi Laimjala baar, mis oli omal ajal isegi terve Saaremaa mastaabis väga kuum koht. "Rahvas räägib, et baaris käis kunagi kõva möll. Aga nüüd on nii, et kui sõbraga kusagile istuma tahad minna, siis peab Orissaarde või Kuressaarde sõitma," nendib Inga.