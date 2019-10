10 000 Soome turisti on Saaremaa hüljanud

Augustis peatus statistikaameti andmetel üle Eesti majutusettevõtetes 488 000 turisti, mis on 9% rohkem kui eelmisel aastal. Eelnenud kuudel vähenenud Soome turistide arv suurenes Eestis teist kuud järjest: välisturistidest 29% saabus just nimelt Soomest, 11% Saksamaalt, 9% Venemaalt ja 8% Lätist.

Saaremaal on arvud kordi väiksemad. Kui kokkuvõttes külastas meid tänavu augustis pisut rohkem turiste kui aasta tagasi – 30 689 (mullu samal ajal 28 182) –, siis soomlasi, meie seniseid põhilisi välisturiste, jääb üha vähemaks.

Kõik tunnetavad langust

Sel aastal on Saaremaad külastanud 15 105 soomlast, mullu sama perioodi kokkuvõttes 15 927 Soome turisti, seevastu aastal 2010 oli Soomest tulnud turiste augusti lõpu seisuga 25 322. Teisisõnu, üheksa aastaga on Saaremaa jaoks n-ö kaduma läinud 10 000 soomlast.

Seda tunnetavad kohalikud käsitööpoed, kus pikemalt kommenteerimast küll keelduti, kuid kinnitati, et turiste napib, samuti spaad.

Soomlane on olnud põhiline klient Saaremaa spaahotellide Meri ja Rüütli jaoks. "Kahjuks on meil samuti Soome turistide osakaal sel aastal vähenenud," tunnistas spaahotellide müügi- ja turundusjuht Urmas Pilt. Vähemaks jääb pigem just vanema vanusegrupi turiste.

Pildi sõnul plaanivad nad Soome turule enam panustada digitaalses valdkonnas ja printmeediaga. "Kuigi loodame ja anname oma panuse, et Soome turg tõuseks kasvule ka Saaremaal, oleme oma tegevust laiendanud teistel sihtturgudel, et vähendada sõltuvust Soome turust," nentis Urmas Pilt.

"Paraku nii on, ka Arensburgi hotellis ja külalistemajas on soomlaste osakaal pidevas languses," tõdes ka Arensburg OÜ tegevjuht Terje Nepper, kelle sõnul on just viimasel kahel aastal olnud oluline vähenemine, võrreldes eelnevatega.

See on Nepperi hinnangul tingitud mitmest asjaolust, aga eelkõige soomlaste noorema põlvkonna vähesest huvist Eesti ja Saaremaa vastu. "Võtsime soomlasi aastaid kui loomulikku nähtust meie turismis, kuid uus reisiv põlvkond enam samadel põhjustel sihtkohta ei vali," selgitas ta.

Soomlaste "kadumist" kinnitas ka Visit Saaremaa konsultant Kristina Mägi. Ta möönis, et pärast 17 kuud kestnud mõõna näitas soomlaste arv juulis ja augustis üle pika aja taas Eestis kasvumärke, ent Saaremaa majutuse statistika päris nii roosiline ei ole. Siin on soomlaste arv eelmise aastaga võrreldes endiselt miinuses. Positiivse noodina võib märkida, et langus on aeglustunud.

Kümne aasta taguse ajaga võrreldes on Soome turistide arvu kahanemine muidugi märkimisväärne, tunnistas Mägi, lisades, et kahjuks avaneb üsna sarnane pilt ka naabermaakondades Hiiumaal ja Läänemaal. Pärnu on aga soomlaste arvu suutnud 10 aasta taguse ajaga kasvatada.

Vanad enam eriti ei reisi

"Arvestades asjaolu, et soomlaste tõmbekeskustest väljasaamine on katsumusterohke ja Pärnu võimalused on Saaremaaga võrreldes märksa suuremad, ei ole siin ilmselt midagi väga ka imestada," leidis Mägi.