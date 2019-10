Muhu lastekaitsjaks valiti poetöötaja Svea Auväärt

18 aastat tagasi Muhusse kolinud Svea Auväärt on lõpetanud meditsiinikooli. Kuna selles valdkonnas ta Muhus rakendust ei leidnud, asus ta tööle Liiva kaupluses.

"Nüüd, kui lastekaitsetöötajat otsiti, arvasin, et minu aeg on kätte jõudnud," põhjendas Auväärt kandideerimist. "Inimeste heaolu on mulle alati tähtis olnud."