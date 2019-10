Loomade varjupaik loodab kevadeks uude majja kolida

"Kardan, et meil võib ka uues kohas ruumipuudus tekkida," ütles Annusver, kelle andmeil elab praeguses varjupaigas ligi 170 kassi. Tema sõnul on pluss aga see, et uues hoones saab kaks suuremat tuba pooleks jagada, et ühes ruumis poleks nii palju kasse koos.

Küll aga rõõmustab Annusveri see, et uues majas on varjupaiga jaoks sobivad tingimused. Praegust maja kütab MTÜ soojuspumba ja õliradiaatoritega. "Elektriga kütmine on väga kallis," rääkis Annusver, kelle hinnangul on üüri- ja kommunaalkulud MTÜ jaoks liiga suured. "Kui selle raha saab edaspidi suunata loomade aitamiseks, on juba sellest suur abi," leidis Edit Annusver. "Ehk saame varjupaiga uude kohta kolida kevadeks," avaldas ta lootust.