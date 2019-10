Läti liini ettevalmistustööd lõppesid läbikukkumisega

Kuid juba 2018. aasta märtsis ütlesid laevaühendust käsitleva uuringu koostajad, et hiljemalt sügisel tuleb välja kuulutada riigihange, mis näitaks ära huvi liini vastu. Veebruaris 2019 jõudis tõelisus vallavalitsusele kohale ja Madis Kallas tunnistas, et sel suvel asjast asja ei saa.

Alles juulis jõudis vallavalitsus riigihanke avaldamiseni, kus otsiti liini käitajat viieks aastaks, kriteeriumiks madalaim hind. Seejuures oli hanke tingimustes ettevõtjate jaoks ebamäärane punkt, et operaator ei tohi liinist teenida "ülemäärast kasu".

29. juuli hommikuks selgus, et liini vastu tunneb huvi vaid Rein Kilgi Kihnu Veeteed. Firma alustas vallavalitsusega läbirääkimisi, mille põhiliseks sisuks dotatsiooni suurus.

Ehk võttes äriplaani koostades arvesse võimaliku piletitulu, kulud ja mitte ülemäärase kasumi, pidi firma ütlema, kui palju on vallalt juurde vaja. See oli hanke võtmeküsimus, sest vallavalitsusel on avalikkusele väga raske selgitada, miks peaks liini üle kuldama.

Augusti algul oli vallavalitsus veel optimistlik ja abivallavanem Marili Niits teatas Kuku raadio eetris, et ka lätlased on liinist väga huvitatud.

"Isegi on plaan, et kui on teada see suurus, mida oodatakse vallapoolse toetusena, siis Ventspilsi pool on avaldanud soovi, et ka nende poolt tuleks siis toetuseosa," sõnas Niits.

30. septembriks Kihnu Veeteed pakkumist ei esitanud ja sel nädalal lõpetas vallavalitsus hankemenetluse nurjumise tõttu.

Mis saab edasi, kas projekt on ebaõnnestunult lõppenud ja Mõntu Sadam maksab riigile 400 000 eurot tagasi?

Vallavanem Madis Kallas ütles, et üksnes riik saab kommenteerida, mis tingimustel täpselt raha eraldamise otsus tehti ja millised olid kasutamise eeldused.

Minister Taavi Aasa nõunik Tuuli Koch selgitas, et Mõntu toetamine oli seadusandja tahe ja raha on sadamale juba eelmisel aastal ka üle kantud. Ühe aasta sai investeeringutoetust ka edasi kanda. "Kui käesoleval aastal kulusid ei akteerita ehk töid aktiga vastu ei võeta ja majandusministeeriumile aruannet ei esitata, siis tuleb vahendid riigieelarvesse tagasi kanda, sest teist aastat järjest enam need vahendid üle ei kandu," selgitas Koch.

Esimese hanke järel teine…

Mihkel Undrest kinnitas Saarte Häälele, et süvendaja on praegu faarvaatril ja esimese hanke äpardumine pole näitaja. Undrest lisas, et ta kindlasti ei ole kaotanud lootust, nagu ka paljud teised ettevõtjad ja saarlased.

"See, et sadamas tööd on tehtud ja sadam on valmis, on ju eeldus, et liin tuleb. Ja ma olen täitsa kindel, et see liin tuleb," kinnitas Undrest. "Tehakse teine hange ja kui see ebaõnnestub, on ju kõik võimalused teha ka kolmas hange."

Esimene hange ei olnud Undresti sõnul just väga hästi ette valmistatud. Vallavalitsuse transpordinõuniku Karl Tiitsoni sõnul ei ole vallavalitsus tööd halvasti teinud.