TERVIS: Raevutsejale tuleb pakkuda peeglit

Raev on emotsiooni väljendamine. Lihtsat vastust küsimusele, miks mõni inimene satub pöörasesse raevu, tegelikult pole. Saaremaa laste ja perede tugikeskuse psühholoogi Pirgit Põllu sõnul oleneb kõik sellest, mil määral ollakse harjunud oma emotsioone väljendama ja milline on väline keskkond. Psühholoog nõustub, et näiteks stressiseisundis vallandub raev kiiremini. Raevuhoogusid üheselt kirjeldada ei saa. Mõni võib raevuda ka nii, et teine ei saa midagi aru. Teisalt jällegi ei pruugi mõni inimene üldse raevu minna.