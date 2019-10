Volikogu on nõus: Vanalinna kooli asemel rahasüstid mujale

Eilsel erakorralisel istungil võttis volikogu vastu Saaremaa valla eelarvestrateegia aastaiks 2020–2023. Poolt hääletas 18 vallavolinikku, vastu viis ja üks jäi erapooletuks.

Seega lükkub Vanalinna kooli remont, millele kulunuks üle nelja miljoni euro, kaks aastat edasi ehk aastaisse 2022–2023.

Eelarvestrateegia eenõus tehtud muudatuste järgi investeerib vald näiteks aastail 2020–2021 Leisi veevärki 300 000 eurot, Mustjala sotsiaalmaja ehitusse 300 000 eurot, Kaali–Kõljala kergliiklustee ehitusse 200 000 eurot ning Laimjala ja Audla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimisse 250 000 eurot.

Kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul ehitatakse Kuressaare jalgpalliväljaku tribüünile külgseinad ja katus, mis läheks maksma 30 000 eurot.

Kriitilise sõnavõtuga parandusi täis eelnõu kohta astus kuulajate ette volikogu reformierakondlasest liige, ettevõtlus- ja majanduskomisjoni kuuluv Andres Tinno, leides, et eelarvestrateegia eelnõu koostanud vallavalitsus ei tegutse strateegiliselt.

"Järgmise aasta eelarve on koostamisel, tehke seda, palun, strateegiliselt," soovitas ta. "Kui räägime, et meil ei ole Vanalinna kooli jaoks raha, siis mina näen, et seda raha on. Küsimus on aga, kas seda kooli vaja on."

"See, et vallavalitsus sisuliselt viimasel hetkel tegi väga suuri ja põhimõttelisi muudatusi, ei ole hea praktika," tunnistas vallavanem Madis Kallas, lisades, et vald peab siiski kinni pidama ühinemislepingust. "Meie kui kohaliku omavalitsuse eesmärk on areng kõikjal Saaremaal."