LUGEJA KÜSIB: Kas lehepuhuriga töötamine võib panna käed valutama?

“Surin ja torked kätes võivad viidata sellele, et nende põhjuseks võib olla lehepuhuri tekitatud vibratsioon. Kui võrrelda analoogilise õhuvooluga, kuid erinevate jõuallikatega lehepuhureid, on bensiinimootoriga puhuri vibratsioonitase poole võrra suurem. Täpsemad andmed konkreetse puhuri vibratsioonitaseme kohta leiab kasutusjuhendist. Terviseprobleemide ennetamiseks tasub mõelda madalama vibratsioonitasemega puhuri kasutamisele või puhuri kasutamise aja lühendamisele.

Tervisekahjustuste ennetamisel on akutoitega puhuril veel üks, kuuldav eelis. See on väiksem müratase. Lehepuhurite kasutusjuhenditest võib leida nii müraemissiooni ümbritsevasse keskkonda kui ka helirõhutaseme kasutaja kõrva juures. Analoogilise õhuvooluga puhurite puhul võib nende tasemete vahe olla umbes 10 dB (A). See tähendab, et akutoitega puhur tekitab umbes kolm korda vähem müra kui bensiinimootoriga.