Kadakapõõsad ja kibuvitsad ehk mets – vähemalt ametnike silmis

Või on ametnikud nii uued ja saamatud, et ei kujuta ette, mis see mets üldse on? Tõepoolest – kadakad paistavad aerofotolt tõesti metsana. Mis sellest, et see metsa definitsiooni alla ei käi.

Kuna olen pensionär, siis ei taha ma maksta rohkem ainult sellepärast, et mu maa andmed tegelikkusele ei vasta. Kardan, et nüüd, kui tuleb maa ümberhindamine, tõstab ka Saaremaa vallavalitsus maamaksu nii kõrgeks, kui annab. Erinevalt Torgu valla ajast, mil enamik valla elanikest olid eakad inimesed ja maamaks oli madal.

Seda, milline laastamine toimub päris metsades, on kurb vaadata. Irvhambad ütlevad, et pilt on nagu pärast talvist metsalangetamist Siberis, kui paksust lumest sulasid välja inimesele rinnuni ulatuvad kännud. Väga vähe on neid kohti, kus metsafirmad pärast puude mahavõtmist oksad enda järelt ära koristavad. Enamasti jäetakse kõik vedelema.

Maa-amet: metsa defineeritakse puuvõrade järgi

Lea Pauts. FOTO: Erakogu

"Nii metsaseadus kui ka katastriüksuse kõlvikute määramise aluseks olev keskkonnaministri kord defineerib metsa puude võrade kattuvuse kaudu," selgitab maa-ameti ruumiandmete osakonna juhataja Lea Pauts.

Metsaks loetakse ala, kus võrade kattuvus on 30%. Haritavaks maaks ei ole maa-amet määranud Ülo Pärtlile kuuluvat laudaalust maad ja peenraid, vaid kitsa siiluna ulatub maatükile naabri maakasutus ehk põld.

Nii maa-ameti kui ka iga maaomaniku huvi on, et tema maa-asjad oleksid korras nii looduses, ametlikes andmebaasides kui ka kaartidel. Seni määrati kõlvikud katastriüksuse moodustamisel, kuid paljudel juhtudel olid andmed vananenud. Seepärast korrastas maa-amet maatüki kohta käivaid andmeid. Pöörame tähelepanu, et andmete korrastamisel ja korras hoidmisel on oluline roll ka maaomanikel. Maa-amet palub maaomanikel tutvuda oma maa andmetega. Seda saab teha kõlvikupäringus, mis asub maa-ameti veebiaadressil www.maaamet.ee/kolvikute-pindala. Kui interneti kasutamise võimalus puudub, siis saab küsida infotelefonilt 67 50 810.

Lea Pauts: “Nii maa-ameti kui ka iga maaomaniku huvi on, et tema maa-asjad oleksid korras nii looduses, ametlikes andmebaasides kui ka kaartidel.”

Kui rakenduses nähtavad andmed erinevad maaomaniku hinnangul olukorrast looduses, siis palub maa-amet maaomanikel sellest teatada aadressil kataster@maaamet.ee või helistada infotelefonil 67 50 810. Kui maaomanik vajab abi andmetega tutvumisel, võib pöörduda kohaliku omavalitsuse maakorraldaja poole või helistada-kirjutada eelpool nimetatud kontaktidele. Maa-amet kontrollib andmed üle, vajadusel parandab need.

Maa-amet korrastab andmeid pidevalt, kasutades võimalikult mitmekesiseid andmeallikaid, sh PRIA ja metsaregistri andmed. Kahjuks ei ole lausaline välikaardistus oma kõrge hinna ja ajakulu tõttu kõige sobivam andmete kogumise viis.

Maa-amet on väga tänulik maaomanikele, kes teavad, kus on nende maa piirid, hoiavad korras piirimärgid ja piirisihid ning on võtnud aega ja kontrollinud, et nende andmed registrites on korrektsed.

2019. aastal ei ole Saaremaal toimunud korralist kõlvikute kaardistamist, kuid maaomanike pöördumiste alusel on kõlvikuid korrigeeritud nii nende kui ka naabermaatükkidel. Lähiajal uuendab maa-amet kõlvikute päringut nii, et on võimalik tutvuda ka 2019. a jooksul tehtud muudatustega.