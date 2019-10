Politsei keelas Kaitseliidul punased signaalraketid

Postimees kirjutas, et Kaitseliidu Saaremaa malev saatis politsei- ja piirivalveametile (PPA) kirja, milles teatas, et 25.– 27. oktoobril toimub Saaremaal tankitõrjeõppus, kus paremaks visualiseerimiseks on plaanis kasutada erinevate värvidega signaalrakette. Punane signaalrakett on planeeritud tankitõrjekahuri lasu imiteerimiseks.