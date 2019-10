Reisija: laevatoidu eest küsitakse ulmehinda

"Kuna on kaaluarvestus, siis asetasin kolme kartuli ja pajamöksiga taldriku kaalule, näitas 628 grammi ja kassiir ütles hinnaks 9 eurot ja 21 senti," rääkis Hanso. Ta märkis, et kui oleks portsule ka harjumuspärase osa salatit lisanud, tulnuks hind paarteist eurot. "No salatiisu kadus juba taldrikule asetatud toidu hinda nähes kiirelt! Jätsin ka joogi ja magustoidu võtmata."