JUHTKIRI: Pikem ja veel pikem kunst

Üsna kindlasti on iga majapidamise ja eluaseme osaks mõni kunstiteos. Olgu see siis reproduktsioon või originaal, maitsekam või maitsetum, soetatud emotsiooni ajel või ratsionaalsetest kaalutlustest lähtudes. Kunsti on täna meie ümber nii palju, et seda peaks jätkuma igale maitsele ja igale rahakotile.